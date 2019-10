Entre medio millón y dos millones de personas fueron asesinadas por militares y milicias civiles entre 1965 y 1966 en Indonesia, durante la guerra fría. Uno de los peores crímenes de lesa humanidad del mundo, que tardó 50 años en ser reconocido así.

Al menos 500.000 militantes del Partido Comunista de Indonesia (PKI) fueron asesinados y quedó prácticamente erradicado. También fueron víctimas del genocidio sindicalistas, hinduistas, cristianos, musulmanes moderados y la minoría china.

Historia del genocidio anticomunista

Tras independizarse de Holanda en 1945, Indonesia era gobernada por Sukarno, el primer presidente de la nación y fundador del Partido Nacional Indonesio. Su gobierno tenía una importante influencia del Partido Comunista, que con tres millones de militantes se convirtió en uno de los más grandes del mundo, junto al de la Unión Soviética y China.

Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1965 un grupo de militares, denominado el G30S, lanzó un golpe de Estado. Seis generales fueron asesinados y el ejército de Indonesia acusó al Partido Comunista del suceso.

El 2 de octubre, el general Suharto, jefe de las Fuerzas Armadas, asumió el control de las fuerzas armadas y se convirtió en presidente de facto. Fue así como inició la persecución contra cualquier persona sospechosa de simpatizar o estar afiliada a la agrupación política.

La matanza de comunistas empezó el 5 de octubre en la capital Yakarta y se extendió por las tres mil islas del archipiélago.

El Legislativo confirmó a Suharto como presidente de Indonesia en 1967. Por su parte, Sukarno falleció en Surabaya el 21 de junio de 1970.

Estados Unidos, cómplice de la masacre

En octubre de 2017, el Gobierno de Estados Unidos desclasificó 39 documentos de su embajada en Yakarta, que cubren el periodo de 1964 a 1968. Los textos confirmaron que la potencia occidental tuvo conocimiento y apoyó el genocidio.

El 26 de noviembre de 1965, el cónsul estadounidense envió un telegrama desde Surabaya, en el que reportaba que al menos 15.000 comunistas habían sido asesinado al este de la isla de Java.

Asimismo, un mes después el cónsul informó que prisioneros comunistas en manos del Ejército eran "entregados a civiles para ser masacrados", mientras que otras víctimas eran "secuestradas en barrios populares antes de ser abatidas y los cuerpos incinerados en lugar de ser tirados a los ríos".

Pero la complicidad de Estados Unidos con la purga anticomunista en Indonesia, no fue un descubrimiento con los documentos desclasificados. Durante la época de la masacre, los diarios estadounidenses reportaron sobre "la mejor noticia para Occidente en Asia desde hace años".

Impunidad a 53 años del crimen

Fue apenas en 2016 cuando el Tribunal Popular Internacional en La Haya, formado por seis fiscales internacionales, siete jueces testigos y expertos, declaró que la masacre anticomunista en Indonesia es uno de los mayores genocidios del siglo XX.

La sentencia exigía al Gobierno de Indonesia pedir disculpas a las víctimas e investigar el suceso para acabar con la impunidad. Además, señaló a Estados Unidos, Reino Unido y Australia como cómplices en diferentes grados de esta matanza. Sin embargo, el Tribunal Popular no tiene competencias jurídicas reales, por lo cual su veredicto no es vinculante.

El Tribunal fue creado por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales, luego de la difusión de los documentales The Act of Killing y The Look of Silence, del estadounidense Joshua Oppenheimer, que sacó a la luz la masacre en Indonesia, escondida ante el mundo con el apoyo de potencias occidentales. Por la primera película el realizador fue nominado al Oscar.

En noviembre de 2017, la Fundación de investigación de Asesinatos de Víctimas en 1965 (YPKP 65) halló 16 nuevas fosas comunes en Java, con aproximadamente 5.000 cuerpos. Anteriormente habían encontrado otras 122.