Indígenas wixárikas instalan plantón para reunirse con pdte. mexicano

Los integrantes de la Caravana por la Dignidad y la Conciencia Wixárika se movilizaron este domingo hasta el Palacio Nacional de México e instalaron un plantón indefinido con el objetivo de reunirse con el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, para reclamar derechos indígenas.

Después de una caminata desde el norte del estado de Jalisco hasta la Ciudad de México, indígenas de la etnia Wixárica instalaron unas 50 tiendas de campaña y dos grandes carpas, esperando ser recibidos por el Ejecutivo; ante el cual van a exigir la restitución de más de 11.000 hectáreas de tierras, invadidas por ganaderos nayaritas.

Por su parte, la presidenta de Concertación Agraria de la comunidad, Citlalli Chino Carrillo, expresó que “si estamos aquí es por una sola lucha, es para recuperar nuestras tierras, como hemos venido diciendo desde hace un mes que salimos de nuestras comunidades para que el Estado mexicano atendiera este llamado”.

#Fotoreportaje Con el ánimo intacto, 120 wixaritari entraron el pasado jueves a la Ciudad de México luego de recorrer a pie más de 900 kilómetros desde San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco. https://t.co/4sHfSH8wLO — Desinformémonos (@Desinformemonos) May 27, 2022

Asimismo, la dirigenta subrayó que no es posible que el Estado tenga que atendernos hasta utilizar los últimos recursos, como este.

De acuerdo con Chino Carrillo, igualmente quieren visibilizar que “esta lucha también es de mujeres, por eso hoy estamos aquí defendiendo nuestro territorio, puesto que ahí es donde pervive nuestra identidad, nuestra lengua, nuestros sistemas normativos internos y nuestro patrimonio. Nos despojan de este legado, y por eso hoy pedimos no más discriminación, no más violencia sistemática, no más pueblos indígenas sin voz”.

Caminaron 32 días, 900 kilómetros. Tocaron la puerta, buscaban un oído, buscaban justicia.

La puerta no fue abierta.#DignidadWixárika pic.twitter.com/U5hv9I43Dy — Raúl Romero ★ (@RaulRomero_mx) May 27, 2022

Por otra parte, la comunidad allí presente alertó que ningún partido interfiere en sus reclamos. “Queremos decir que si alguien quiere donar casas de campaña, calzado, ropa o víveres, bienvenidos. Pero que no vengan por interés, sino que les nazca, para que esto no se partidice. Aquí no nos patrocina nadie, ningún partido político”, precisó el secretario tradicional de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, Gustavo Bautista Torres.

Los indígenas mexicanos expresaron que la tierra es uno de los derechos fundamentales que defienden, ya que existe un problema histórico de desatención y falta de garantía política al respecto.

“La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños tiene un conflicto agrario añejo. Han pasado los años y el Gobierno Federal lo ha atendido lentamente.

En los últimos años, no le vimos seriedad ni ganas de resolver el tema agrario en nuestra comunidad; la cual decidió emprender esta marcha dignamente y para hacer conciencia para toda la nación mexicana”, acotó el presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Óscar Hernández Hernández.