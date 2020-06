Ignacio Ramonet: El mundo no será igual después de la pandemia

El periodista e intelectual español, Ignacio Ramonet, cuestionó este viernes el sistema económico mundial en el marco de la pandemia de la Covid-19 que afecta al mundo.

"Yo definiría a la pandemia como un hecho social total. Ese es un concepto de las ciencias sociales que indica que, a veces, un hecho social tiene la facultad de perturbar al conjunto de los actores, al conjunto de las instituciones y al conjunto de los valores de una sociedad", aseveró Ramonet.

El intelectual reiteró el virus de la Covid-19, pone a consideración el cuestionamiento al modelo neoliberal que mercantiliza los derechos de la población, "la cuestión que se plantea hoy en día es precisamente si el neoliberalismo tiene una parte de responsabilidad en la tragedia sanitaria. ¿En qué medida? En la medida en que el neoliberalismo es partidario de la reducción del tamaño del Estado y también en la medida en que el neoliberalismo trata, precisamente, de ceder el máximo de poder al mercado, en detrimento del Estado", agregó.

"La crisis sanitaria es un aspecto de la crisis climática, la verdadera crisis que está viviendo el planeta es la crisis climática, lo que mañana puede realmente destruir el planeta, como lo anunció Fidel Castro" Ignacio Ramonet. https://t.co/rGdqL52lfp — Florencia Lagos Neumann (@FLagos_Neumann) June 19, 2020

"¿Qué ocurrirá cuando pase la pandemia y las sociedades hagan un examen y pidan responsabilidades a los gobernantes que globalmente lo han hecho mal en todos los grandes países? ¿Por qué no han previsto esta pandemia? Yo demuestro que, en todo caso, en Estados Unidos es la pandemia más anunciada del mundo. Doy ejemplos de informes de la cia, del Pentágono, de científicos, de otros dirigentes norteamericanos, de empresarios como Bill Gates, que todos anunciaban que un coronavirus, no un virus, un coronavirus aparecería antes de 2025, y que provocaría esto que está ocurriendo hoy", sentenció el periodista español.

Ramonet vaticina una profunda crisis económica que conduce a la intensificación de la pobreza extrema en el orbe, "vamos hacia un desastre económico a nivel mundial que será idéntico o superior al de la gran crisis, la gran depresión de 1929, que es la crisis más importante que ha conocido el capitalismo desde que surgió en el siglo XVIII", añadió.

"Claro que el virus no es una revolución, pero está permitiendo ver, por ejemplo, cómo en muchas sociedades los pobres mueren, no porque tienen el coronavirus, sino porque son pobres, porque la Salud no es para ellos. Un tratamiento en Estados Unidos cuesta término medio 35 000 dólares; no todo el mundo tiene ese dinero, no todo el mundo tiene el seguro para poder curarse; los ilegales, los inmigrantes, que son millones y millones, no tienen acceso ni siquiera a los cuidados médicos", explicó Ramonet.

Lucha mediática

"Lo que se impone es la comunicación digital, todo el mundo ha desarrollado comunicación digital mediante las redes sociales, mediante las mensajerías, eso es lo que ha dominado. La gente no ha tenido acceso al papel, las librerías estaban cerradas, los kioscos de periódicos estaban cerrados. Por consiguiente, ha habido un mayor triunfo de lo digital, yo diría la apoteosis", apunto el intelecutal.

Ignacio Ramonet asegura que las hegemonías políticas han utilizado su aparataje mediático para imponer su dicurso, "en términos de comunicación se ha querido imponer un relato, y eso ha dado lugar a una gran patraña de fake news, noticias falsas contra verdades, y nunca se han producido tantas noticias falsas como en esta época", sentenció.