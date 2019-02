Iglesia española se desentiende de casos de abusos del pasado

La Conferencia Episcopal Española informó que no investigarán casos de abusos sexuales del pasado por no tener autoridad para hacerlo.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez, aseguró este miércoles que la Iglesia católica de España no se encargará de investigar los casos de abusos sexuales cometidos por representantes del clero en el pasado.

"La Conferencia Episcopal Española no tiene autoridad sobre las diócesis para hacer este tipo de estudio, que cada diócesis haga lo que crea oportuno", aseveró.

Blázquez dijo que se encuentra a la espera de recibir del Vaticano las normas de actuación frente a los casos de abusos sexuales a menores, que aún se están elaborando tras la cumbre con el papa Francisco y que serán comunes para toda la Iglesia católica.

Cada vez se descubren más casos de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes de la Iglesia Católica



Mientras esperan, “la Iglesia española no va a tomar aún ninguna medida nueva para abordar la problemática de la pederastia”. No obstante, la Conferencia Episcopal Española asegura que no se repetirá el traslado de abusadores a otras diócesis ya que "un problema de pederastia no se cura con un traslado, una cuestión de este estilo no se cura solo económicamente, estamos tratando de relaciones personales heridas, profundamente heridas".

Indicó que la Iglesia está abierta a lo que vaya pidiendo el Vaticano para “erradicar esta cuestión tan grave".

El cardenal también puntualizó que la colaboración que debe prestar la Iglesia para erradicar los abusos es “con los juzgados y el ministerio fiscal”, no con el Gobierno a través del envío de informes como les ha sido solicitado.