Hamás expresa voluntad de seguir negociaciones con Israel

El jefe del buró político de la Resistencia Palestina en la Franja de Gaza (Hamás), Ismail Haniye, expresó este lunes la voluntad del movimiento de seguir negociando un acuerdo de intercambio de rehenes a cambio de un alto el fuego con Israel.

"No queremos llegar a un acuerdo que no ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, o que no permita que los desplazados regresen a sus hogares, o que no garantice la salida del enemigo sionista de la Franja de Gaza", afirmó.

En este sentido, responsabilizó a Tel Aviv de no aspirar a un cese al fuego debido a que “no quiere comprometerse con los principios básicos del acuerdo”. No obstante, manifestó la voluntad de seguir el diálogo.

Destaques do discurso de Ismail Hanié, líder do birô político do Hamas:



Os princípios nos quais trabalhamos durante as negociações incluem interromper a agressão, a retirada completa de “Israel” [da Faixa de Gaza], o retorno dos deslocados, a grande ajuda humanitária e um acordo… pic.twitter.com/nnHixCqgTI — PCO - Partido da Causa Operária (@PCO29) March 10, 2024

“Hamás sigue abierto a continuar con las negociaciones y cualquier tipo de fórmula que se adhiera a nuestros principios de acabar con los crímenes de la ocupación. La ocupación y el Gobierno enemigo son los que tienen la responsabilidad de no alcanzar un acuerdo”, recalcó.

A su vez, Haniye apuntó que la resistencia islámica palestina “ha mostrado una gran responsabilidad, positividad y amplia flexibilidad en todas las sesiones de negociación con los mediadores”.

En cambio, el titular destacó que la contraparte sionista “ha eludido hasta ahora dar garantías claras, especialmente en relación con el alto el fuego”.

Por su parte, la oficina del primer ministro de Israel acusó a Hamás de no buscar un acuerdo, sino que persigue "inflamar el conflicto en la región".

Las fuerzas israelíes han asesinado a más de 31.100 personas en la Franja de Gaza desde el pasado mes de octubre en el marco del genocidio.