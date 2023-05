Anuncian la destitución del fiscal de Puerto Príncipe, Haití

L'ex-Commissaire du Gouvernement de La Croix des Bouquets et de Hinche est le nouveau CG de Port-au-Prince. Me Edler GUILLAUME remplace à ce poste Jacques LAFONTANT non certifié par le #CSPJ. À rappeler que cette révocation vient après que des individus non identifiés ont… pic.twitter.com/T9lJqQHUKc