Magistrada del TSE de Guatemala anuncia su renuncia

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Blanca Alfaro, adelantó en el marco de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que tomó la decisión de renunciar a su cargo, debido al inadecuado ambiente en que desarrolla su labor.

"Mi función llega a esta elección, para eso me eligieron. No renuncié antes porque era el momento de cumplir con mi país. A partir del día martes, estoy considerando presentar al Congreso de la República (su renuncia) y someterme a cualquier juicio que esté en investigación como una ciudadana común y corriente".

"Es difícil mi situación como mujer y como funcionaria. No había visto elecciones tan complicadas, con tanta polarización. Hay lastimaduras y hay heridas, estamos confrontados y eso no es bueno en una democracia", indicó.

�� La Magistrada del @TSEGuatemala Blanca Alfaro anuncia que presentará su renuncia el martes próximo debido a las amenazas que ha recibido en su contra.

Acá los detalles ��@teleSURtv pic.twitter.com/31O7Wa8NEB — Verónica Orantes (@Veronicatlsurtv) August 20, 2023

En una democracia, lo que perseguimos es la paz y que se respeten los derechos humanos de las personas (...) En estas últimas semanas hemos tenido momentos difíciles que no nos representan", señaló.

"El ministro de Gobernación me llamó ayer y ha trabajado de la mano con nosotros, como Tribunal; él me ha ofrecido seguridad. Las amenazas en mi contra vienen desde hace como tres meses. Me han dicho que lo que le pasó a la exfiscal Virginia Laparra es lo que a mí me va a pasar", denunció.

La funcionaria no especificó si las amenazas habían sido recibidas por otros magistrados mediante la misma vía, pero aseguró que presentará por su parte la denuncia. “Tengo los chats y tengo los números de teléfono”, declaró.