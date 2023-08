Cierran campañas electorales previo a balotaje en Guatemala

Los candidatos a la Presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo y Sandra Torres cerraron el miércoles sus respectivas campañas electorales de cara a la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo domingo en esa nación centroamericana.

El primero de ellos, aspirante por el Movimiento Semilla, realizó la noche del miércoles el cierre de la campaña presidencial en la Plaza de la Constitución, con un encuentro multitudinario en el que sus simpatizantes llegaron a celebrar el “Festival de la Primavera”.

Los seguidores de Semilla abarrotaron la plaza con carteles, consignas y numerosas expresiones de entusiasmo para mostrar su apoyo a Bernardo Arévalo y Karin Herrera; candidata a la vicepresidencia por la misma fórmula, para efectuar el acto final de su campaña política.

Así se ve la ilusión y la esperanza de miles de personas que quieren ser parte del #CambioyFuturo en Guatemala. ��#VotaArévalo #ArévaloPresidente pic.twitter.com/ekC2lTt263 — Bernardo Arévalo de León �� (@BArevalodeLeon) August 17, 2023

Herrera pidió a los guatemaltecos que “escojan el cambio por todos los guatemaltecos y guatemaltecas que amamos este país, que queremos verlo florecer, no por nosotros, sino por los que vienen, por los que necesitan ayuda, por los que han sido olvidados por el Estado y que hoy sufren; que son un 60 por ciento de la población guatemalteca”.

Arévalo dijo que "es una tremenda oportunidad en donde nuevamente sentimos que la decisión está en nuestras manos, porque este momento no es como cualquier otro momento en las elecciones que hemos vivido, no es una segunda vuelta común y corriente, en donde la candidata de la mentira y de la desinformación pretende competir contra él, pero no, esto es una elección diferente, este no es un momento como cualquier otro".

Lo que se ve, es lo que se cree. En esta campaña hemos demostrado quiénes tenemos el verdadero respaldo del pueblo.



De todo corazón, Señor Diputado @BArevalodeLeon, deseo que el día de la elección no lleve a votar a los mismos muertos con los que registro su partido.… pic.twitter.com/0HEEe1m66L — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) August 17, 2023

Por su parte, Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como parte de su cierre de campaña firmó este martes un pacto con una organización de militares retirados para obtener su apoyo de cara a la segunda vuelta electoral del domingo.

Torres se comprometió con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) a incrementar el bono económico para los exintegrantes de las fuerzas armadas si gana la Presidencia del país.