Grecia evacua a 19.000 personas de la isla de Rodas

�� #BREAKING | #Greece | #Rhodes | #rhodesfire | #wildfires



Devastating footage shows the intense and out-of-control wildfires across Rhodes, Greece, as firefighters fight blazes across the island.#Ροδος #φωτιά #Φωτιες #πυρκαγιαΡοδος #Ροδοςπυρκαγια pic.twitter.com/6ozrGiUIvr