Futbolista brasileño Pelé abandona la terapia intensiva

Pelé fue dado de alta de Cuidados Intensivos y seguirá su recuperación en una habitación común.

"Amigos, no piensen ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes amorosos que he recibido en las redes. Muchas gracias a cada uno por tomarse un minuto ¡Amor, amor y amor!". pic.twitter.com/lsKrDrUA30