Evacúan a 6.000 personas por incendio en Gironda, Francia

Face aux incendies qui reprennent de manière violente en Gironde et dans les Landes avec plus de 6 000 hectares brûlés, j’ai décidé de renforcer les moyens mobilisés : plus de 1000 sapeurs-pompiers, 9 avions et 2 hélicoptères bombardiers d’eau sont engagés contre les flammes. https://t.co/mresa1iTH7