Alcalde francés recibe amenazas tras decapitación de profesor

La Policía francesa descubrió el jueves tres pintadas callejeras en varios puntos de la comuna de Bron, situada al este del país, en las que se amenaza al alcalde de la localidad, Jérémie Bréaud, tras los sucesos violentos donde resultó decapitado el profesor Samuel Paty.

En un mensaje difundido a través de la red social Twitter, Bréaud manifestó que "estos escritos violentos son indescriptibles, pero no me impresionan. No tengo miedo y no me rendiré. Somos víctimas recurrentes de una violencia cada vez mayor. Esta situación ya no es tolerable", aseveró.

Las autoridades ya brindaron apoyo al funcionario. Al respecto, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dio a conocer que le proporcionará protección y le recomendó presentar el asunto a los tribunales. "Apoyo a este alcalde, como a todos los funcionarios electos que son víctimas de amenazas", agregó Darmanin.

Menaces de mort ænbsp; l’encontre du maire - « on va te decapiter ! » de Bron :

A ma demande, le préfet va saisir la justice et prévoir une protection de l’élu.

Soutien ænbsp; ce maire, comme ænbsp; tous les élus victimes de menaces. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 22, 2020

Bréaud ya había recibido amenazas de muerte el pasado 9 de octubre, después que la Policía Nacional francesa realizara junto con la Policía local un operativo antidrogas en Bron, situada en las afueras de Lyon, en el departamento de Ródano-Alpes.

Al respecto, el alcalde declaró a un medio local que en la referida comuna, donde asumió como alcalde en junio pasado, se ha reforzado la lucha contra el narcotráfico. "Creo que eso está molestando", dijo, para señalar como fuente visible de las amenazas a lo que identificó como "el Islam radical", precisó.

El 16 de octubre pasado, Paty fue decapitado tras mostrar en una clase sobre libertad de opinión unas caricaturas de Mahoma publicadas por la revista Charlie Hebdo. El hecho desató numerosas detenciones y este jueves la Fiscalía imputó a siete acusados por el asesinato.