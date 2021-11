Fallece artista indígena brasileño Jaider Esbell

É com muito pesar que o MAM São Paulo recebe a notícia do falecimento do artista Jaider Esbell, curador e artista da exposição Moquém_Surarî: arte indígena contemporânea, em cartaz no museu. Lamentamos profundamente a perda e estendemos nossa solidariedade a amigos e familiares. pic.twitter.com/IpEQZaeyud