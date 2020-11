Exfuncionario peruano niega vínculos con represión en protestas

El exprimer ministro de Perú, Antero Flores-Aráoz, declaró este miércoles que no tiene responsabilidad sobre la represión de la Policía Nacional Peruana (PNP) durante las manifestaciones ciudadanas en protesta contra la corrupción y el expresidente, Manuel Merino, la cual provocó varios heridos y dos jóvenes muertos.

LEA TAMBIÉN: Aparece joven secuestrado durante las protestas en Lima

En declaraciones a una televisora nacional, el exfuncionario dijo que lamenta "la convulsión", pero no es "responsable de ella; yo no he organizado las marchas, yo no soy alguno de los infiltrados, yo no he dado orden para que se cometan actos ilícitos y estoy tranquilo ante la ley y con mi conciencia", afirmó.

También manifestó que no prosperará la investigación penal que se ha abierto en su contra debido a la represión de la PNP, que empleó gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes e incluso contra periodistas que cubrían los hechos. Hay denuncias, además, de varios jóvenes desaparecidos.