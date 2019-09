Evo Morales rechaza actos de violencia en Santa Cruz, Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó este viernes los últimos actos violentos acontecidos en la ciudad de Santa Cruz, donde sedes de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron atacadas con piedras y palos.

Morales aseguró que se trata de "una conspiración a la democracia y sobre todo a los actores que defienden la democracia como son los movimientos sociales".

"No se presten a este juego, eso no dura, eso el pueblo no soporta, con cierto fascismo, racismo, eso da una mala imagen, pero no es el pueblo, son pagados, eso es condenable, rechazamos y no aceptamos esa forma de hacer política", aseguró el presidente Morales.

Sin caer en provocaciones, convocamos a nuestro pueblo, a los verdaderos defensores de la democracia, a ejercer pacíficamente el derecho a organizarse y presentar propuestas. Las agresiones de grupos de choque atentan contra la convivencia pacífica necesaria para la democracia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 13, 2019

Además, Morales a través de su cuenta en Twitter señaló que estos actos de "violencia patrocinados por grupos de derecha atentan contra la paz social necesaria para la democracia. Los actos vandálicos son una afrenta contra el espíritu solidario, trabajador y pacífico del pueblo de Santa Cruz".

Finalmente convocó al pueblo boliviano a ejercer de manera pacífica el derecho a organizarse y presentar propuestas en aras de defender la paz y democracia que tanto necesita Bolivia.

Durante los actos de violencia registrados en la sede del MAS en Santa Cruz, ocho personas fueron detenidas y al menos 30 resultaron heridas durante la tarde del jueves, de acuerdo con medios locales.