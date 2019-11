Evo Morales denuncia 30 muertos en Bolivia por represión golpista

El presidente boliviano Evo Morales denunció la violencia golpista en la nación que ha dejado en ocho días unos 30 muertos, entre ellos, las seis víctimas de este martes por la masacre en Sacaba, ciudad del departamento de Cochabamba.

En una rueda de prensa desde México, donde se encuentra exiliado, el mandatario indígena aseguró que durante su gestión cuidó de no usar armas letales contra el pueblo, sin embargo, con la instalación de reciente Gobierno de facto han usado balas para reprimir a los movilizados en defensa de la democracia.

"El mundo está viendo cómo es un golpe de Estado de la derecha... están matando a mis hermanos y hermanas", dijo en referencia a las muertes que se van acumulando por la acción de las Fuerzas Armadas.

La dictadura de Áñez, Camacho y Mesa ya ha provocado 30 muertes y decenas de heridos con represión de la Policía y FFAA. Hago un llamado a la CIDH y a la ONU a denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 20, 2019

Morales hizo un llamado a la pacificación del país: "Me duele mucho, después que hemos hecho crecer a Bolivia ahora la están destrozando".

Saludó a los movimientos sociales movilizados de forma pacífica contra el golpe de Estado. Negó que tenga participación de algún tipo con las acciones de los bolivianos que protestan desde el pasado 10 de octubre contra la afrenta antidemocrática.

El mandatario convocó, además, a la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar los resultados de las elecciones y desmentir el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Explicó que su nación tiene enormes depósitos de litio, que están en la mira de las oligarquías locales e internacionales. "Es una conspiración, no solamente interna, sino externa porque los movimientos sociales nos hemos gobernado y demostrado que Bolivia no se muere", sentenció Morales.

"Desde el norte (Estados Unidos) nos informan que no quieren que vuelva a Bolivia", dijo en referencia a la posibilidad de retorno a la nación suramericana.

#EvoMorales convoca a una comisión internacional de la verdad que investigue el resultado de las elecciones de Octubre en #Bolivia pic.twitter.com/VKmvgKAtBX — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) November 20, 2019

Recordó que aún la Asamblea Nacional de Bolivia no ha aceptado su renuncia como presidente, por lo que se mantiene en el cargo. "No soy corrupto, no tengo ningún proceso penal en mi contra. No tengo porque estar fuera de Bolivia", destacó.

Aseguró que si las partes políticas en ese país permiten estaría dispuesto a colaborar en el diálogo para restaurar la democracia en su país.

Sobre la convocatoria a elecciones por decreto, Morales destacó que eso va en contra de la Constitución y recordó que su victoria en los pasados comicios fue legítima. No obstante, aseguró que no se opone a la realización de una nueva jornada electoral.