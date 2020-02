Promueven campaña #Nosoyunvirus contra racismo por coronavirus

Necesitamos vuestro apoyo, no vuestros ataques racistas.

We need your support, not your racist attacks.

Necessitem el vostre suport, no els vostres atacs racistes. #NoSoyUnVirus #IamNotAVirus #NoSócUnVirus #JeNeSuisPasUnVirus https://t.co/KFjDV6WW0O pic.twitter.com/coITvs0LeF