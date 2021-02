Espectáculo musical recrea leyendas del rock con hologramas

Un proyecto estadounidense llamado The Rock ‘N' Roll Dreams Tour hace posible presentaciones de artistas ya fallecidos, mediante la proyección de hologramas.

A través de esa técnica los organizadores, a partir de este viernes y hasta el 28 de este mes, recrearán las figuras de los cantantes estadounidenses Roy Orbison y Buddy Holly, en un concierto que se efectuará en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío ubicado en Madrid, España.

En el espectáculo de The Rock ‘N' Roll Dreams Tour se presentarán los hologramas estas dos fallecidas leyendas de la música, acompañados de una banda y un coro en directo, que el público podrá disfrutar a las 17H00 (hora local) de Madrid, con un costo de 15 euros.

La compañía ha impulsado desde el 2019 una gira con los hologramas de Orbison y Holly, en un concierto conjunto que nunca sucedió, logrando presentarlos de esta manera gracias a los avances de la tecnología, en varios países de Europa.

La imagen óptica tridimensional de estas estrellas del rock and roll, a través de los hologramas recrea a la perfección los cuerpos y movimientos sincronizados de estos cantantes, que junto a un audio remasterizado y el juego de luces, los organizadores del evento crean la ilusión a los espectadores de haber resucitado a estas figuras.

De esa forma, el público puede disfrutar de éxitos como Only The Lonely, Not Fade Away y That'll Be The Day, y Oh, Pretty Woman, y observar de manera tridimensional al cantante, compositor y músico, ganador de seis premios Grammy, también conocido como el Caruso del rock, Roy Orbison; así como al considerado como uno de los pioneros del rock and roll, Buddy Holly.