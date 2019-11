PSOE gana elecciones en España, pero no logra mayoría absoluta

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) triunfó este domingo en los comicios generales, logrando 120 escaños en el Parlamento, pero aún no alcanza a ser mayoría absoluta.

El Partido Popular (PP) obtuvo 88 escaños, seguido por el grupo ultraderecvhista Vox con 52 y le sigue Unidas Podemos con 35 y Ciudadanos con 10 curules. Lo resonante es el desplome de Ciudadanos.

Respecto a los comicios efectuados en abril, el partido de Pedro Sánchez perdió un escaño, el PP pasó de 66 a 88 curules, el patido ultraderechista Vox pasó de 24 a 53, Unidas Podemos perdió siete escaños y Ciudadanos perdió 47, siendo el partido derrotado en la jornada.



Ya se ha escrutado el 98,17% de los votos en las elecciones generales del #10N



��️ La participación, con este porcentaje escrutado, es del 69,91%

�� Resultados provisionales de las elecciones ��https://t.co/Pu8uaIVvl3 pic.twitter.com/csiI9nDLl7 — Ministerio Interior (@interiorgob) November 10, 2019

Tras los resultados, el candidato por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, invitó al PSOE a formar Gobierno y superar la crisis institucional que padece el país ibérico, "estas elecciones solo han servido para que tengamos una de las extremas derechas más fuertes de Europa (...) tenemos la necesidad histórica de formar un Gobierno estable que garantice las políticas sociales imprescindibles", agregó.

"He escrito a Pedro Sánchez y le he dicho que creo que los resultados de estas elecciones no son buenos por la irrupción de la extrema derecha y le he dicho que tampoco son buenos para el PSOE o para nosotros", indicó Iglesias.

Por su parte el movimiento Más País, del dirigente Íñigo Errejón, logró tres puestos en el Congreso, participando por primera vez en la jornada electoral.

También conforman el poder legislativo, la Candidatura de Unidad Popular​​ (CUP), Esquerra Repúblicana, Junts per Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu. Los partidos independentistas catalanes logran mayor número de diputados en su historia con un total de 24 escaños de los 48 que tiene la región en el Congreso.

Con estos resultados, ninguno de los bloques logra alcanzar mayoría clara para gobernar. La participación fue del 56,86 por ciento, casi cuatro puntos menos que en la jornada pasada de abril.