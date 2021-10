Pau Gasol anuncia su retiro del baloncesto

Uno de los mejores basquetbolistas de España en la era contemporánea, Pau Gasol, anunció este martes que pone fin a una exitosa carrera que le convirtió también en uno de los mayores jugadores europeos en la liga profesional de Estados Unidos (NBA).

Gasol puso fin a su carrera profesional durante un acto celebrado en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

El extraordinario pivotero se retira a los 41 años de edad, tras 21 temporadas en activo, y entre otros logros destacan los dos anillos de la NBA ganados con los Ángeles Lakers y el Mundial y los dos subcampeonatos olímpicos que conquistó con la selección español.

Pau, eres ETERNO

Se retira la mayor de las leyendas.

Se retira el mejor jugador de nuestra historia.



Gracias, gracias y GRACIAS por tu baloncesto.



❤️ @paugasol pic.twitter.com/j2EfEjDWct — Liga Endesa (@ACBCOM) October 5, 2021

El español empieza hablando de la lesión de 2019, que le impidió disputar una última temporada en la NBA con los Portland Trail Blazzers.

"Fue un golpe importante. Lo revaluamos, me operé de nuevo y lo hice no por volver a jugar, sino por mi salud de vida. Mucha gente pensaba que no me recuperaría, que no volvería a jugar. Pero soy una persona de retos", explicó.

"Estoy rodeado de varios profesionales muy preparados, tanto en la Fundación Gasol como en otros proyectos", indico Gasol sobre su futuro.

"El precio de la grandeza es la responsabilidad. Eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante. Quiero devolver todo lo que la sociedad me ha dado. Como miembro del COI, como embajador del Barça, desde la academia de baloncesto..".

"La filantropía también es algo muy importante. Desde 2003 soy embajador de Unicef y quiero crecer en eso. Otro de mis ejemplos es crear un plan nacional contra la obesidad infanti", precisó.

"Yo busco la versatilidad, un abanico grande de cosas y inquietudes. Soy exigente. Voy a explorar ser consultor y la vía ejecutiva. Viajaré a Estados Unidos para aprender de varios equipos de la NBA", indicó.

"Es muy difícil asimilar tantas cosas. El cariño de los aficionados ha sido bestial. Ponerlo todo en perspectiva, el impacto que tiene el baloncesto en el mundo..."

"Tras los Juegos me tomé un tiempo de reflexión aunque ya tenía una decisión en mente, estaba estirando el chicle por el tema físico. Si me volvía a lesionar corría el riesgo de no poder andar en bici o nadar el resto de mi vida. Quería jugar con mi hija como mis padres hicieron conmigo", manifestó.

Después del anuncio, los Angeles Lakers adelantó que planean retirar el número 16 de Pau Gasol. Su apellido colgará bajo el techo del mítico Staples Center