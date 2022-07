Incendios dejan casi 200.000 hectáreas quemadas en España

��#WildfireCrisis - Status as of 22 July at 08:30 CEST



Our #RapidMappingTeam has:



➡️completed deliveries for 3 activations in ��������&����

➡️continued the monitoring activities for 7 activations in ����������������



More at ��https://t.co/tXP6OzMn7W pic.twitter.com/4MNxik8sPe