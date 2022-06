Madrid registra masivas manifestaciones contra la OTAN

Unas 30.000 personas, según los convocantes de las protestas, se han manifestado este domingo en Madrid y otras localidades de España, para rechazar la celebración de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la nación ibérica y plantear lo que llamaron una alternativa a la alianza atlántica, basada en los principios de paz y desmilitarización.

En la marcha, convocada por la Asamblea Popular contra la Guerra, la Plataforma Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN NO Madrid, los asistentes, corearon consignas como "OTAN no, bases fuera" o "gastos militares para escuelas y hospitales", y llevaban pancartas con lemas como "paz", "no a la guerra" o "vuestras guerras no las pagamos".

La marcha fue la conclusión de un congreso en contra de la OTAN y de su reunión en Madrid, denominada cumbre por la Paz, la cual organizó 16 actos en la sede central del sindicato Comisiones Obreras de Madrid a modo de llamamiento por la desescalada militar y la resolución de conflictos por medios dialogados, diplomáticos y pacíficos.

Las juventudes comunistas de todos los territorios hemos demostrado hoy en Madrid la gran organización que somos y las grandes personas que la componen. Que quede claro que no queremos su imperialismo asesino. ¡No a la OTAN! @UJCE pic.twitter.com/WAysUQ8HhY — �� Luna M. (@Lunamgf31) June 26, 2022

Algunas de las ideas subrayadas durante la cumbre popular fueron las alternativas de seguridad colectiva sin cuerpos militares, las relaciones entre militarismo y patriarcado, las consecuencias globales de la guerra de Ucrania o el impacto económico de los gastos militares.

La convocatoria de la cumbre popular y la propia marcha de este domingo señala que el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos usa la guerra en Ucrania para "militarizar aún más la frontera sur de Europa y criminalizar a las personas migrantes", así como para "negar el derecho de autodeterminación al pueblo saharaui, reconocido por la ONU".

También denunciaron que conflictos como la guerra de Ucrania ha sido "abiertos o provocados" por la OTAN o sus socios.

Un manifiesto leído durante la manifestación dice que sus reivindicaciones pasan por el cese de toda agresión y la retirada de las tropas militares, la salida inmediata de España de la OTAN, el fin de todas las bases militares extranjeras, la oposición a la ampliación de la OTAN y al aumento de los presupuestos militares.

A punto de empezar la marcha contra la OTAN en Madrid con amplia participación de ciudadanos a título individual y variopintas organizaciones. La policía está pidiendo la documentación a participantes antes de iniciarse la manifestación como método de disuasión #OTANno26J pic.twitter.com/e4AxbPZwKA — Aníbal Garzón (@AnibalGarzon) June 26, 2022

Esta semana tiene lugar la Cumbre presidencial en Madrid en la cual, además de los aliados atlánticos, se esperan jefes de Gobierno de Suecia, Finlandia y una delegación de Ucrania sin el presidente Zelenski de forma presencial.

El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha anunciado que en Madrid "tomaremos decisiones para reforzar nuestra Alianza y mantenerla ágil en este mundo más peligroso" y para ello han invitado a gobernantes de cuatro países del Asia-Pacífico: Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Japón.