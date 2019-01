Escaneo médico devela misterios de reptil marino prehistórico

Here it is! New paper with @LauraBPorro & @MrIchthyosaurus



Description and digital reconstruction of the largest Protoichthyosaurus. An exceptionally rare, 3D ichthyosaur, which preserves parts of the animal’s braincase and impressions of the brain!https://t.co/aqRblwb6dg pic.twitter.com/gmW5W2UEkM