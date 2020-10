Embajadora de Argentina en Rusia dimite a su cargo

La exdiputada y diplomática argentina, Alicia Castro, renunció a su cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de su país en Rusia, alegando su desacuerdo con “la actual política de relaciones exteriores” de su Gobierno.

En ese contexto, el presidente argentino Alberto Fernández le pidió reconsiderar su posición, indicó misma la diplomática en entrevista radiofónica.

Previamente, Castro presentó su dimisión mediante una carta hecha pública horas después, en la que mostró su inconformidad con el apoyo de Argentina a una resolución promovida ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promovida por el Grupo de Lima, cuya aprobación ocurrió este martes.

Argentina @CancilleriaARG @felipe_sola votó la Resolución del Grupo de Lima, condenando a Venezuela, con Bolsonaro, Duque, Piñera, Viscarra, en cuyos países se violan flagrantemente los Derechos Humanos. Mexico votó con Venezuela. Un lamentable giro en nuestra política exterior. https://t.co/qjn6qrXqkv — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) October 6, 2020

La diplomática, que sirvió como embajadora argentina ante el Gobierno de Venezuela y, posteriormente, en el Reino Unido, expresó que “el voto de Argentina acompañando la resolución del Grupo de Lima constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el Gobierno de Macri”.

“De hecho, agregó Castro, el Grupo de Lima fue creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por los Estados Unidos con dos objetivos explícitos: Promover un cambio de régimen en Venezuela -con idéntica matriz que los operados por Estados Unidos en Oriente Medio- y desarticular el bloque regional”.

En la misiva, la ahora exembajadora confirmó también que, pese a su desacuerdo y dimisión, no abandonará la fuerza política Frente de Todos, que representa en el Ejecutivo el presidente Alberto Fernández.

Al propio tiempo, en entrevista a una emisora de radio local, expresó que había recibido una comunicación del mandatario pidiéndole reconsiderar su decisión, lo que desestimó atendiendo a los argumentos esgrimidos en su carta de dimisión.

La exfuncionaria contó que el presidente Fernández la llamó para pedirle que “revea” su decisión y negó que el Gobierno le haya solicitado que se aleje del cargo. En rigor, Castro nunca asumió en Moscú porque el Senado aún tiene pendiente tratar su pliego.

“Tuvimos un intercambio telefónico en el que me pidió que revea la decisión. Es oportuno que lo diga porque el aparatito de las fake news, que funciona desde anoche, dice que Gobierno me pidió la renuncia. En absoluto, ni me lo sugirió”, aseguró en diálogo con AM 530.

“Fue un diálogo breve, donde simplemente le dije que esperaba que le hubiera llegado mi carta, porque no estaba segura cuales son sus correos electrónicos. Y bueno le dije que lamentaba mucho esto pero que no estoy de acuerdo con la política de relaciones exteriores. y que no resulta responsable de mi parte constituirme, tomar mi cargo como embajadora”.