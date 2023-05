En medio de tensiones, cierran campañas electorales turcas

El aspirante a la presidencia de Türkiye, Muharrem Ince, anunció este jueves que se retiraba de su candidatura debido a un escándalo relacionado con la divulgación de un video de contenido sexual.

De acuerdo con medios nacionales, la retirada de Ince aumenta las posibilidades del candidato opositor de la social democracia, Kemal Kiliçdaroglu, frente a la reelección del actual mandatario Recep Tayyip Erdogan.

En este sentido, la oposición turca había lanzado una campaña sobre el supuesto impulso del actual jefe de Estado a la campaña de Ince con el objetivo de restar apoyos a Kiliçdaroglu.

"Se lo digo a quienes dicen que he cobrado dinero del Palacio Presidencial para no retirarme: no tengo miedo a estas conspiraciones, a estos falsos recibos, a estos montajes. He resistido 45 días. Me retiro de la candidatura, lo hago por mi país", señaló Ince.

Por su parte, Erdogan encabezó la semana pasada un mitin en Estambul de cara a las presidenciales que concentró a más de 1,7 millones de personas, según dieron a conocer medios de la nación otomana.

Durante el acto, el presidente reseñó los logros alcanzados durante los 21 de su administración mientras destacó que se ha brindado empleo y alimentos a 21 millones de personas y se han construido 10,5 millones de casas nuevas.

A su vez, el mandatario indicó que se han puesto a disposición del país las reservas de gas natural y petróleo descubiertas en el Mar Negro y en el área de Gabar, al sur de Türkiye.

Asimismo, destacó la actual implementación del proyecto del “Gran Túnel de Estambul”, el cual se convertirá en el tercer tubo que atravesará el Mar de Mármara.

El próximo 14 de mayo se celebrarán las elecciones en Türkiye donde se enfrentarán como principales candidatos el actual mandatario y el líder opositor Kiliçdaroglu. De igual forma, Sinan Ogan participa como tercer aspirante.