Gobierno de El Salvador equipara a trabajadores con pandilleros

El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, afirmó el jueves que los trabajadores y sindicalistas que asistirán a la marcha a desarrollarse el primero de mayo como parte de la conmemoración del Día del Trabajador, irán “para defender a las pandillas”.

Es parte de la ofensiva del Gobierno de Nayib Bukele contra los gremios, sindicatos y organizaciones sociales que han insistido en organizar la tradicional marcha por el Primero de Mato. De acuerdo a la versión de Castro, lo que él llama "el verdadero movimiento sindical" les habría informado al Gobierno que no va marchar el domingo.

En ese sentido, anunció que con ese sector de los gremios sindicales, se realizará un evento entre el Gobierno y el movimiento sindical, donde se anunciarán, lo que denominó “cosas muy importantes para la clase trabajadora”, lo cual, celebró “nunca se ha hecho de esa manera habrá excelentes premios y será un día histórico".

El verdadero movimiento sindical nos dice que no marchará este 1 de mayo pero si harán una concentración en un solo lugar, y ahí el gobierno junto a ellos haremos los mejores anuncios para la clase trabajadora y saldaremos las grandes deudas históricas que ningún gobierno (hilo) pic.twitter.com/09x0cCkSus — Rolando Castro (@RolandoCastroSv) April 28, 2022

Fue en ese momento que hizo su comparación: "los que están convocando a la marcha, (en) cualquier punto de partida, quedará claro ante la historia de El Salvador de que son familiares, colaboradores y financistas de los grupos criminales (pandillas) de El Salvador”.

Por lo tanto, dijo Castro, se les debe de ver y describir “como lo que son, son grupos financistas, colaboradores o familiares de las pandillas en El Salvador”.

Agregó que, el Gobierno de Nayib Bukele, condenan “cualquier acción para favorecer grupos pandilleriles, delincuentes que han enlutado a las familias salvadoreñas. Desde ya condenamos cualquier marcha en defensa de las pandillas”.

A criterio de Castro, el movimiento sindical y social que saldrá a marchar el domingo, “son vinculados a grupos criminales, que están queriendo desnaturalizar el Día Internacional de la Clase Trabajadora por ir a defender las pandillas, (…) estos delincuentes serán capturados en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia”, amenazó el ministro Castro. Esto, amparado en el contexto del régimen de excepción el cual sigue vigente.

El Frente Intercontinental del FMLN, voz oficial de la militancia en el exterior, estará transmitiendo el desarrollo de la marcha del 1 de mayo en El Salvador pic.twitter.com/abV25N2tA1 — Simpatizantes FMLN (@Efemelenistas) April 26, 2022

No obstante, el movimiento sindical y organizaciones de la sociedad civil marcharán no solo para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, como lo hacen cada uno de mayo, sino también por otros aspectos que han venido exigiendo desde hace meses, el respeto a la democracia, la independencia de poderes y el Estado de Derecho; pero, según comentaron no marcharán por defender a los pandilleros, sino por los abusos que el Gobierno ha cometido contra gente que no tiene vínculos con pandillas.