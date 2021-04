Egipto incauta barco que bloqueó el canal de Suez

Autoridades de Egipto dieron a conocer este miércoles que incautaron el supercarguero que bloqueó el canal de Suez durante casi una semana en el mes de marzo, en medio de una disputa legal por daños financieros.

El barco Ever Given, que navega con bandera panameña y es propiedad de una compañía japonesa, impidió que el tráfico marítimo se desplazara por esta vía fluvial de comercio internacional.

Por esta razón, un tribunal egipcio ordenó a la empresa propietaria, Shoei Kisen Kaisha, que pagara 900.000.000 de dólares como compensación por las pérdidas económicas.

De acuerdo con medios locales, la factura incluye tarifas de mantenimiento y los costos de operación de rescate.

Con el objetivo de sacar el barco de las orillas del canal, una operación internacional trabajó las 24 horas del día durante varias jornadas, mientras que buques de todo el mundo que transportaban combustible y cargas vitales no pudieron ingresar al canal mientras duró la emergencia.

El 29 de marzo, el Ever Given fue reflotado con éxito y luego se trasladó al Gran Lago Amargo para ser inspeccionado y reparado. Unos 25 ciudadanos indios, que forman parte de la tripulación, permanecerán a bordo del supercarguero hasta que no se pague la compensación.

En declaraciones a la prensa, la empresa dueña del Ever Given dijo que las compañías de seguros y los abogados trabajan en el reclamo de indemnización, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Este miércoles, la firma a cargo de la gerencia técnica de la embarcación, Bernhard Shulte Shipmanagement (BSM), reveló que el barco había sido declarado seguro para su paso hacia Port Said, en el mar Mediterráneo, pero que estaba detenido a causa de la disputa legal.

“La decisión de la SCA de detener el buque es extremadamente decepcionante», dijo en un comunicado el director ejecutivo de BSM, Ian Beveridge. "Desde el principio, BSM y la tripulación a bordo han cooperado plenamente con todas las autoridades, incluida la SCA y sus respectivas investigaciones sobre la puesta a tierra (…). El objetivo principal de BSM es una resolución rápida de este asunto que permitirá a la embarcación y la tripulación partir del canal de Suez”, añadió.









Por su parte, una de las empresas aseguradoras del Ever Given, UK Club, explicó el martes que respondió a un reclamo de la SCA por 916.000.000 dólares y cuestionó su base.

“A pesar de la magnitud de la reclamación, que en gran parte no fue respaldada, los propietarios y sus aseguradoras han estado negociando de buena fe con la SCA. El 12 de abril, se hizo una oferta generosa y cuidadosamente considerada a la SCA para resolver su reclamación”, expuso UK Club en una declaración.

UK Club es una de las aseguradoras del barco para ciertas responsabilidades de terceros, incluyendo reclamaciones por obstrucción o problemas de infraestructura. Aunque no se considera aseguradora del barco en sí ni de la carga, dicha empresa explicó por qué considera que la magnitud del reclamo no es válida.

“La SCA no ha proporcionado una justificación detallada para este reclamo extraordinariamente grande, que incluye un reclamo de 300 millones de dólares por un ‘bono de rescate’ y un reclamo de 300 millones de dólares por ‘pérdida de reputación’, argumentó.

En tanto avanza y se resuelve la disputa, la carga del barco quedó incautado por la Autoridad del Canal de Suez.

Más de 400 barcos vieron afectados su paso por la ruta de navegación durante el encallamiento del Ever Given. Las causas del incidente aún son investigadas por las autoridades de Egipto.