Se desarrolla la 51ª edición de la Feria del Libro de El Cairo

La Feria Internacional del Libro de El Cairo (FILC) inició su 51ª edición, ayer miércoles en Egipto, y hasta el 5 de febrero las personas podrán disfrutar de toda una gran variedad de presentaciones literarias.

El evento literario reconocido cómo uno de los más grandes a nivel mundial fue inaugurado ayer en el Centro de Exposiciones Internacionales, por el primer ministro, Mostafa Madbouly, y la representante del sector, Enas Abdel Dayem.

La FILC reúne a unos 900 editores, diseñadores, intelectuales y vededores de libros, además de los visitantes.

Según los organizadores del evento es una tradición que en la FILC se comercien tanto libros nuevos como usados.

Esta feria de El Cairo fundada en 1969 por la Organización General del Libro y otras instituciones afines, dedica su 51ª edición a Senegal, con la participación de autores y obras que reflejan su cultura.

Además la FILC de este año rinde honor al intelectual y geógrafo egipcio Gamal Hamdan (1928-1993) reconocido por su trilogía sobre la posición en el mundo de los aspectos naturales, económicos, políticos y culturales de Egipto; con obras como The Character of Egypt, Studies of the Arab World y The Contemporary Islamic World Geography.

La programación de esta gran feria del mundo árabe incluye conferencias promovidas por editoriales privadas y del Estado, así como lecturas y diversas presentaciones de obras literarias, que atraen a unos dos millones de visitantes en cada edición.