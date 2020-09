EE.UU. supera los 6 millones de contagios de coronavirus

The New York Times reportó que los contagios de coronavirus entre menores de edad aumentaron a una tasa de 720 por ciento durante el verano.

Estados Unidos rebasó los seis millones de contagios y se aproxima a los 188.000 decesos por coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, EE.UU. alcanzó los 6.211.796 de casos confirmados de la Covid-19 al registrar 33.443 contagios en las últimas 24 horas.

#1Sep #Covid19 en el #mundo

(Johns Hopkins University):



Casos confirmados: 25.405.845



1) EEUU: 6.029.695

2) Brasil: 3.908.272

3) India: 3.621.245

4) Rusia: 992.402

5 Perú: 647.166

6 Sudáfrica: 627.041

7 Colombia: 607.904

8 México: 599.560

9 España: 462.858

10 Argentina: 417.735 — Info coronavirus mundo (@ICovid19es) September 1, 2020



En cuanto a la cifra de fallecidos, el país norteamericano llegó a las 187.736 muertes, tras contabilizar 465 nuevos decesos.



Los cinco condados estadounidenses que han confirmado un mayor número de contagios son Los Ángeles, en California (240.740); Miami-Dade, en Florida (156.559); Maricopa, en Arizona (133.641); Cook, en Illinois (126.003), y Harris, en Texas (105.757).



Nueva York es el estado con más decesos reportados (23.683), le sigue Nueva Jersey con 15.945, California (13.010), Texas (12.712) y Florida (11.187).



El medio The New York Times reportó que los contagios de coronavirus entre menores de edad aumentaron a una tasa de 720 por ciento durante el verano, cuando también se incrementó el ritmo de hospitalizaciones y muertes.



The New York Times citando datos de la Academia Estadounidense de Pediatría del 21 de mayo al 20 de agosto, los cuales arrojaron que en ese periodo las hospitalizaciones y los fallecimientos entre niños y adolescentes subieron 356 y 229 por ciento, respectivamente.



El balance provisional de fallecidos 187.736 supera la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.