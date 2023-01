Arranca en EE.UU. juicio contra exsecretario de Seguridad mexicano

Con la selección del jurado que determinará la culpabilidad del exsecretario de Seguridad Pública de México, inició el juicio en una corte de Estados Unidos (EE.UU.) contra Genaro García Luna, acusado de narcotráfico y aceptar sobornos del cártel de Sinaloa.



García Luna, secretario de Seguridad Pública durante la gestión del presidente Felipe Calderon (2012- 2018), se presentó en la Corte de Distrito Este de Nueva York para la audiencia de selección del jurado.

César De Castro, abogado del exsecretario, descartó que su cliente recibiera alguna oferta para un acuerdo de colaboración o de culpabilidad y negó que por su parte exista interés en acogerse a una figura de este tipo.

Señaló a los medios de comunicación: “Iremos a juicio, por eso estamos aquí. No queremos un acuerdo, iremos a juicio. No hemos tenido ofertas, no hemos tenido acuerdos, no estamos interesados en nada a menos que quieran desestimar los cargos”.

García Luna, el exfundador de la Policía Federal y exsecretario de Seguridad durante la presidencia de Calderón, y exfuncionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en un tribunal estadunidense, enfrenta cuatro cargos por narcotráfico y una por mentir a oficiales federales.

Enfrenta un cargo por dirigir una organización criminal y tres por conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, y aparte un cargo adicional por mentir a oficiales federales cuando quiso ajustar su condición migratoria en el país.