La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, aseveró este martes que operativamente están listos para cumplir con el nuevo proceso comicial previsto para el próximo 20 de agosto.

En entrevista exclusiva para el programa En Clave Política, transmitido por teleSUR, Atamaint afirmó que "nosotros, operativamente y con el personal estamos listos, puesto que acabamos de salir apenas de unas elecciones seccionales (...) toca recargar las energías para cumplir con este acometido".

Además, afirmó que están trabajando al 100 por ciento y considera que la dificultad más grande son los tiempos.

"La dificultad más grande son los tiempos, totalmente reducidos, que no se empatan a una realidad que, para elecciones ordinarias o regulares, no tiene nada que ver", dijo.

"Estamos listos para cumplir un nuevo proceso, la dificultad más grande son los tiempos, que están totalmente reducidos y no se empatan a una realidad electoral ordinaria"

Atamaint indicó que la organización de estos comicios anticipados es "un desafío enorme y pasaremos por primera vez en el Ecuador por una experiencia inédita que es hacer elecciones en el plazo de 90 días".

También habló sobre el tiempo para la toma de posesión del nuevo jefe de Estado en caso de realizarse sólo la primera vuelta del proceso comicial.

"De haber una sola vuelta, todo dependerá de que no existan recursos que resolver ante el Tribunal Contencioso Electoral. Por eso nosotros no podemos dar unas fechas exactas (...) Si es que esta situación no se da, después de los días de la proclamación, si no hay ningún recurso, por ejemplo, máximo en una semana ya se podría posesionar el nuevo presidente", aclaró.

Voto en el exterior

Con respecto al voto en el exterior, que será telemático, la presidenta del CNE explicó que "ahora tienen que votar por cuatro opciones: primero, la dignidad del binomio presidencial; asambleístas del exterior, asambleístas nacionales y una consulta popular que es sobre el Yasuní".

"Esta votación no se puede hacer físicamente, es imposible llegar con los kits electorales, en todos los recintos, en todas las circunscripciones, porque los tiempos no nos dan. Vamos a alcanzar con los tiempos al límite para el territorio nacional, en el exterior sería imposible llegar", agregó.

Precisó que la primera dificultad que se presenta es saber exactamente cuándo quedan en firme las candidaturas, "todas las listas de asambleístas nacionales, binomio presidencial y asambleístas en el exterior. Si estas no quedan con un tiempo suficiente, llegarían las papeletas, pero luego del día de las elecciones".

"Lamentablemente los Consulados no están preparados, para dar asistencia técnica en el voto telemático, hay mucha falencia y esperamos que se pueda superar"

"La otra circunstancia que nos ha hecho tomar esta decisión es que, evaluando cómo se organizan los procesos en el exterior, por ejemplo los consulados, en España, en Italia, los recintos electorales tienen que se reservados con seis meses de anticipación porque estos recintos están ocupados por diferentes eventos. Por eso es que los recursos que reciben los consulados es con seis u ocho meses de anticipación para que puedan hacer esas reservas", detalló.

Asimismo, declaró que están conscientes que la brecha digital está presente no sólo en el exterior, sino en Ecuador.

"Pero teníamos que escoger, o no hacemos elecciones en el exterior o damos una alternativa donde hay que hacer el esfuerzo (...) Nosotros sacaremos tutoriales, habrá en línea, presencial, un chat en el que se irá orientando a la gente primero cómo inscribirse, luego el paso a paso de cómo votar", acotó.

Con relación a quiénes pueden votar, Atamaint comentó que, en este momento, no habrá ningún voto presencial en ninguna circunscripción en el exterior.

"La brecha digital está presente no solo en el exterior, ante eso se irá orientando a la gente de como votar"

"Esto quiere decir que todos los 400.000 ecuatorianos que viven en el exterior podrán votar telemáticamente. Están empadronados, pero no es suficiente estarlo, hay que tener una condición más. Hay que inscribirse para votar telemáticamente", dijo y explicó que necesitan tener un correo electrónico, un número de teléfono y el pasaporte o cédula para ingresar los datos; proceso que podrán realizar mediante la página web del ente.

Paridad de género

Por otra parte, Atamaint abordó sobre la obligatoriedad de un binomio paritario. "Hubo una esperanza de que el país va construyendo una sociedad más incluyente y con una participación de género en igualdad de condiciones", manifestó.

"En las elecciones se garantizará la paridad, horizontal y vertical en las listas que se presentan, para las diferentes dignidades"

"Por eso es la obligatoriedad de un binomio paritario, es decir, hombre-mujer, mujer-hombre, para la candidatura de presidente y vicepresidente de la república. Para el caso de las listas nacionales o provinciales, provinciales particularmente, las organizaciones políticas de ámbito nacional deben tener un 50 por ciento de mujeres encabezando las listas en provincias y también la paridad secuencial, si la primera principal es mujer, el segundo principal tiene que ser hombre y así sucesivamente, y las suplencias también", precisó.

La presidenta del CNE reiteró que, de no cumplirse con el requisito de paridad, no se daría paso a la inscripción de las candidaturas. Para este proceso están habilitadas 17 organizaciones políticas de ámbito nacional y 68 organizaciones provinciales.