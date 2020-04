Sectores sociales en Ecuador rechazan plan económico de Moreno

Las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno demuestra un gobierno incapaz de garantizar bienestar social y económico al pueblo, alertó este sábado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

De acuerdo con la organización indígena estas medidas son un "nuevo atraco al bolsillo de miles de trabajadores y sus familias sumado a inestabilidad laboral y no pago de sueldos". Saqueo de fondos públicos es ya otra "pandemia", puntualizó.

La CONAIE está conformada por las principales organizaciones indígenas de la Sierra, Costa y Amazonía,

En este mismo tenor, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) rechazó el plan de Moreno porque repite el mismo esquema de frustradas estrategias como la del año pasado.

Una revuelta popular de rechazo al aumento del combustible enfrentó el Gobierno de Ecuador en octubre pasado, que concluyó cuando Lenín Moreno derogó el decreto que retiraba el subsidio de los energéticos.

"Rechazamos absolutamente las medidas anunciadas por Moreno, una vez más mete la mano al bolsillo de la clase trabajadora para pagar una crisis que la generaron los gobernantes al mismo tiempo que desmantelaron el Estado".

"Solo en salud bajaron más del 30 por ciento del presupuesto", indicó.

Por su parte, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), expresó su preocupación por las medidas anunciadas por Moreno ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país suramericano por la pandemia de Covid-19.

El CDES centró su atención en cuatro puntos que no atienden las medidas: "No prohíben despidos. No garantizan ingresos para desempleados e informales. No demuestra financiamiento suficiente para detener crisis sociosanitaria y delega a privados fideicomiso de emergencia".

El mandatario ecuatoriano presentó ayer viernes una serie de medidas económicas para afrontar la situación fiscal del país durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Moreno propuso crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria "para asegurar la atención de la salud, la provisión de los alimentos y la protección de empleos".

Según el plan, esta cuenta estará bajo la administración de representantes de la sociedad civil que contarán con sus ingresos.

Este fondo tendrá dos fuentes: pagos de empresas y pagos de ciudadanos. De esta manera, las empresas que ganaron al menos un millón de dólares "aportarán el cinco por ciento de esa utilidad, en tres pagos mensuales".

En cuanto a los ciudadanos, todos los que ganen más de 500 dólares tendrán que realizar pagos progresivos durante nueve meses. "Los que menos ganan, menos pagan y los que más ganan, más pagan", aclaró.

Entre otras medidas se encuentra un proyecto de ley social que será enviado a la Asamblea Nacional para su debate.

"La pandemia nos golpeó en un momento crítico, en el que tratábamos de salir adelante luego de una durísima crisis económica. Una crisis causada por endeudamientos irresponsables heredados y por los robos de quienes acaban de ser sentenciados", indicó.

"Nos golpeó sin un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de más de 65 mil millones de dólares", sostuvo.

El precio del petróleo cayó, han caído las ventas y las exportaciones, cayó el pago de tributos y, por si fuera poco, se acaban de romper los dos oleoductos que transportan el petróleo ecuatoriano".