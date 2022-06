Movimientos indígenas en Ecuador instan a facilitar corredores humanitarios

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza Salazar, pidió este domingo a los manifestantes contribuir para abrir corredores humanitarios para garantizar paso de alimentos y de insumos médicos en el marco del paro nacional que ya completa 14 días.

LEA TAMBIÉN: Líder indígena niega nuevo diálogo con el gobierno ecuatoriano

"Esta lucha continúa por nuestra dignidad y solicitamos que se garanticen los corredores logísticos humanitarios, solicitamos a la Cruz Roja que facilite un corredor logístico para que se garantice el paso de insumos médicos, ambulancia y todo lo que signifique emergencia", indicó Leonidas Iza.

Los movimientos indígenas que protagonizan las masivas movilizaciones instaron a los ciudadanos a cumplir con el llamamiento en pro de la solidaridad, al mismo tiempo, enfatizan que la jornada continúa hasta que la dignidad se materialice en el país.

Más temprano, Leonidas Iza aseveró que todos los sectores populares al estar movilizados aportan por la reivindicación de los derechos en el Ecuador, "todos estamos poniendo nuestra voluntad (...) aquí nos estamos jugando la vida, soy uno más de todos los que estamos acá", acotó.

“El tema de combustibles no está resuelto, el tema financiero no está resuelto, el problema petrolero minero no está resuelto, el problema de los bajos precios de los productos de los campesinos no está resuelto”, puntualizó Leonidas Iza, quien ratificó que el Gobierno no muestra voluntad para el diálogo.

Cabe destacar que el pasado sábado en horas de la noche, la Conaie informó que tras una asamblea popular se mantienen las movilizaciones hasta conseguir que el presidente Guillermo Lasso garanticen las demandas sociales.