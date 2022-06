Conaie ratifica continuación del paro en Ecuador hasta que se cumplan sus demandas

En Ecuador, continúan las protestas del movimiento popular contra el Gobierno de Guillermo Lasso, cuando este domingo cumple su día 14, mientras la Asamblea Nacional se prepara para reanudar la sesión destinada a estudiar la destitución del mandatario.

Este domingo, el presidente de la Conferencia Nacional de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador, Leonidas Iza, confirmó que continuará el paro general indefinido y la movilización en las provincias y en la ciudad de Quito.

Iza recordó que no ha venido a Quito a sacar al Gobierno sino que está en la capital para que se cumplan los 10 puntos de la agenda propuesta por la organización indígena.

��#ParoNacionalEc2022 en #Ecuador | En el día 13

la @CONAIE_Ecuador report��



❌5 fallecidos

❌8 Desaparecidos

❌145 heridos

❌127 detenciones

❌11 hechos de represión

❌23 provincias activas@teleSURtv pic.twitter.com/lwAnrnc15k — teleSUR Ecuador (@teleSUREcuador) June 26, 2022

"Estamos cansaditos pero no nos rendimos. Así que vamos a seguir aquí en pie. Les pido mucha solidaridad entre todos. Nos hemos jugado la vida y la libertad pero vamos a seguir en esta lucha por los 10 puntos de la agenda", sostuvo.

"Pido, compañeras y compañeros a nivel provincial, esta medida de hecho no ha finalizado, se mantiene en los territorios y nos mantenemos aquí en la ciudad de Quito", puntualizó.

Señaló que los temas centrales aún no han sido atendidos. “El tema de combustibles no está resuelto, el tema financiero no está resuelto, el problema petrolero minero no está resuelto, el problema de los bajos precios de los productos de los campesinos no está resuelto”.

#ParoNacional

El paro sigue y la agenda de 10 puntos se mantiene, recorrido de información y socialización con las delegaciones concentradas en #Quito, en la U. Central y Salesiana. Desde las 14:00 arrancará un festival artístico de la resistencia en el ágora CCE.#conaie pic.twitter.com/o2oJW5qKLs — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 26, 2022

Además, puntualizó que, “gracias a esta lucha”, han logrado declarar a la salud en emergencia, duplicación del presupuesto a la educación intercultural bilingüe y condenar las deudas hasta tres mil dólares, entre otros puntos.

La noche de este sábado, La Conaie informó que en la asamblea popular ampliada se decidió la permanencia en la movilización hasta conseguir resultados a la agenda de los 10 puntos.

Por otra parte, el Pleno de la Asamblea Nacional continúa debatiendo este domingo 26 de junio el pedido de destitución del presidente Lasso, por grave crisis política y conmoción interna, planteado por la legisladora Patricia Núñez, con el respaldo de 47 asambleístas de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES).

En la primera jornada de trabajo intervinieron 32 asambleístas, por el lapso de más de siete horas, luego de lo cual el Presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión para hoy a las 16h00, en virtud de que existen 40 pedidos de intervención.