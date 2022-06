Indígenas ecuatorianos continuarán diálogo bajo Paro Nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) concluyó este lunes sin avances la primera reunión con representantes gubernamentales, con el compromiso de reanudar el diálogo este martes, aunque se mantiene el Paro Nacional.

El primer diálogo entre la Conaie y delegados de los cinco poderes ecuatorianos (Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial y Ciudadano) terminó a las 22:00 horas locales (03:00 GMT del martes) y continuará este martes a partir de las 09:00 horas locales (14:00 GMT).

“A las 22:00 los temas sustanciales no están resueltos. Esperamos los criterios para que, nosotros como dirigentes, podamos llegar a un acuerdo", dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

#ATENCION

Los pueblos y nacionalidades indígenas nunca hemos tenido resultados y derechos sin la lucha social. Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la CONAIE informa los avances del #ParoNacionalEcuador sobre la agenda de 10 puntos y ratifica las medidas de hecho.#conaie pic.twitter.com/ZH0P6hNvnK — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 28, 2022

El líder indígena explicó que el Paro Nacional, en su día número 16, prosigue. "Se mantienen las medidas de hecho, eso sí (se permitirá) el paso de los vehículos de salud, emergencia, alimentos en los corredores humanitarios", señaló.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, confirmó que este martes las partes volverán a reunirse a partir de las 09:00 horas locales.

La vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasakama, planteó por su lado que el diálogo “debe ser público y la ciudadanía debe saber. No queremos hacer nada a espaldas de nuestro pueblo".

En el marco de la primera jornada de conversaciones, Iza pidió la remoción y cambio del ministro del Interior, Patricio Carrillo.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien acudió a la mesa en representación del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, propuso algunas reformas, pero dijo que no van a ceder ante extremos ni presiones. “Les estamos dando resultados. No es este un diálogo en vano. El diálogo no ha sido inoficioso. No quisiera que nos entrampemos”, agregó.

La Conaie mantiene ya dos semanas de protestas en demanda de un pliego de 10 puntos relacionados con la reducción del precio del combustible, alivio económico, empleo, educación, derechos laborales, protección de los territorios ante la gran minería y eliminación de la privatización de empresas estatales, entre otras necesidades colectivas.