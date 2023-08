Asesinan a tiros a dirigente de Revolución Ciudadana en Ecuador

Líderes y defensores de la Revolución Ciudadana denunciaron este lunes el asesinato en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas del dirigente político perteneciente a esa agrupación, Pedro Briones, a pocos días también del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

De acuerdo a la información que desde redes sociales compartieron sus compañeros de militancia, Pedro Briones era un dirigente del partido del expresidente Rafael Correa en Esmeraldas, en la costa al norte del país, y fue asesinado a balazos.

Por su parte, Rafael Correa también confirmó la noticia desde su cuenta en Twitter. “Asesinaron a otro compañero nuestro en Esmeraldas. ¡Ya basta!”, expresó, al tiempo que compartió el mensaje de la excandidata de la prefectura de Esmeraldas, Janeth Bustos.

No tengo palabras ante esta tragedia que enluta la familia @RC5Esmeraldas vuela alto mi querido Pedro Briones, me quedo con tus últimas palabras, de Lider y militante @MashiRafael se nos fue uno más. �� pic.twitter.com/ns5xW8aeDh — Janeth Bustos (@JanethBustosRC) August 14, 2023

Al respecto de la situación política existente en el país, la candidata a presidente, Luisa González dijo que “Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia. ¡El cambio es urgente!”.

Asimismo Rafael Correa en una entrevista a un medio ecuatoriano este 14 de agosto indicó que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio responde a un complot en el que está involucrado la Policía Nacional.

Ecuador: guerra, muerte, indefensión. La sociedad pregunta ¿por qué?

Recorte del Estado, austeridad, rapiña financiera, exclusión, cooptación criminal de la fuerza pública, mediocridad de Lasso...sin duda. Pero lo que engloba la tragedia tiene la huella de la élite de siempre.

�� pic.twitter.com/lt2CFhRGkZ — franklin ramírez g (@framirez_g) August 4, 2023

“En el caso concreto del asesinato de Villavicencio, no me queda la menor duda de que es un complot en el cual está involucrado la Policía. Yo conozco de esto, he tenido seguridad. No es posible que embarquen a una persona en un carro donde no está el chofer. La persona, el VIP (Very Important Person), la protegida, se embarca último, tal vez penúltimo. De último se embarca el que lo acompaña y lo hace de copiloto. Y siempre la persona protegida atrás del copiloto. Acá lo embarcan solito y sin chofer. Quiere decir que estaba preparado el asesinato y lo sabía la seguridad, lo sabía la policía”, valoró Rafael Correa.