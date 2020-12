Diputados de Reino Unido nominan médicos de Cuba a Nobel de Paz

Thank you to 4 Liverpool MPs @PaulaBarkerMP @IanByrneMP @KimJohnsonMP @DanCardenMP who have formally nominated Cuba's Henry Reeve International Medical Brigade for the 2021 Nobel Peace Prize. Please add your name to our open letter here https://t.co/SbnQnrs0xT #CubaSalvaVidas pic.twitter.com/FSYwCkZws4