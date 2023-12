Diplomático Alex Saab: buscaban colapsar al Gobierno venezolano

El diplomático Alex Saab afirmó este jueves que quienes lo tenían secuestrado le decían que "hay que hacer colapsar al Gobierno" venezolano, objetivo que se buscaba mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico.

LEA TAMBIÉN: Venezuela ordena acción conjunta defensiva ante amenaza militar de Reino Unido

“Ellos me decían, tienes que llamar a los proveedores, tienes que decirle que a nadie le van a pagar; tienes que decirle que los van a sancionar, tienes que darnos las rutas, los nombres de las empresas, todo, porque hay que hacer colapsar, esa era la palabra favorita de ellos, hay que hacer colapsar al Gobierno”, dijo Saab durante el tercer episodio de Maduro Podcast, con el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

El diplomático recordó que les decía sobre las consecuencias de esas acciones en plena pandemia de la Covid-19, pero que no les importaba. "Ustedes quieren cortar todo, pueden haber miles de muertos. Me decían que no importaba, que el fin era lograr un cambio de Gobierno”, explicó.

Saab, quien estuvo acompañado por su esposa Camilla Fabri, relató que querían obligarlo a mentir, a firmar su extradición voluntaria a Estados Unidos (EE.UU.) y que le dijeron que ellos necesitaban "que tú des unas declaraciones y Juan Guaidó va a pedir intervención militar”.

El diplomático comentó que, como enviado especial de Venezuela, viajó para buscar combustible, alimentos y medicinas para el pueblo, y que se encontraba en su tercera misión cuando fue secuestrado. "Quedó claro que nunca hubo una orden de arresto de Interpol ni de Cabo Verde (...) no había nada, era un secuestro", aseguró.

Saab denunció que sufrió diversas torturas durante meses, incluyendo golpes y que "llegué a tener casi todo el cuerpo morado, me cortaban los brazos, pero no profundo, sino que me los dejaban como en carne viva (...) me tumbaron tres dientes".

Por otro lado, el diplomático destacó el apoyo recibido por el Gobierno y el pueblo venezolano, quienes nunca lo abandonaron.

"Los Gobiernos de derecha acostumbran que lo primero que hacen cuando un funcionario tiene un problema es abandonarlo, pero este ha sido un Gobierno leal, un Gobierno de convicción, un Gobierno humano, y por eso yo nunca dudé que iba a regresar. Sabía que tenía que resistir, tener paciencia, fe (...) del otro lado yo sabía que tenía a un Gobierno luchando, que siempre iba a luchar por mi liberación", resaltó.

Campañas de infamias

Por su parte, el jefe de Estado venezolano denunció que en 2019 empezó una campaña de infamias contra el diplomático para que se retirara de las actividades en apoyo al pueblo.

"En el 2019 empezó una campaña de infamias, de mentiras, para destruir moralmente y como ser humano, para que Alex Saab se retirara de las actividades de apoyo a Venezuela en toda esta lucha para vencer el bloqueo", indicó.

Además, recordó las circunstancias en las que se encontraba el país como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas por el Gobierno de EE.UU., recrudecidas durante la pandemia de la Covid-19, y que el objetivo era "dejar sin alimentos a Venezuela".

"Es temprano en el 2018 cuando ya le damos rango de enviado especial, embajador, con pasaporte diplomático e inmunidad diplomática, y empieza a moverse por todos los países del mundo, por vías normales, sin dificultades porque, como debe ser de acuerdo a las convenciones internacionales, los Gobiernos están obligados a respetar la inmunidad diplomática de todo funcionariado que sea así reconocido por los Gobiernos a nivel internacional, sea Gobierno amigo o no, eso no importa, para eso hay un sistema de derecho internacional", aseveró.

Asimismo, el jefe de Estado reiteró que la Revolución Bolivariana nunca se ha rendido, en ninguna circunstancia, y reconoció la resistencia de Saab, afirmando que sus acciones diplomáticas permitieron “salvar vidas" en la nación suramericana, así como la resistencia de la población que también agradecía esas acciones.