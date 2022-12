Dina Boluarte acusa a la izquierda de promover "vandalismo"

La presidenta designada por el Congreso peruano, Dina Boluarte, acusó este viernes a sectores de la izquierda de ese país de "querer el caos, el desgobierno y anarquismo" a propósito de las jornadas de violencia que vive el país.

LEA TAMBIÉN: Delegación de la CIDH visita a expresidente peruano Pedro Castillo en la cárcel

La mandataria, designada tras la vacancia exprés contra el entonces presidente Pedro Castillo, defendió la actuación de las fuerzas represivas: "La Policía y el Ejército salieron para salvaguardar la vida de los 33 millones y medio de peruanos. La Policía y el Ejército no sale a matar a los peruanos".

En ese sentido, atribuyó a la izquierda la actual ola de violencia en el país: "Duele en el alma el fallecimiento de las personas. No pensé que iba a venir tanta violencia. Violencia dirigida por algunos congresistas de izquierda. Ya la Fiscalía está investigando".

#Perú en Andahuaylas preguntan a la gente en una manifestación



- Quienes están a favor que no haya tregua...



- Todos responden levantando la mano



El pueblo Chanka sigue en pie de lucha pic.twitter.com/3teBqWjxMw — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) December 22, 2022

Reconoció, por otra parte, que desde antes ya le habían avisado de que sustituiría a Castillo, a pesar de que había prometido que no haría Desde hace mucho tiempo me llamaron y me decían compañera el sombrero ya no da más, así que tienes que ir preparándote", expresó.

En esa misma dirección, se desentendió de la crisis política desatada por la vacancia de Castillo y acusó a la ex primera ministra de ello: "Aquí quien le debe una respuesta al país es la premier de entonces, Betssy Chávez", al tiempo que la acusó de llevar adelante un intento de golpe de Estado.

Y amplió: "No me imaginé la respuesta ante esa situación, mal dirigida hacia Dina Boluarte, yo no soy responsable de esta crisis política".

La represión desatada por el Gobierno de Dina Boluarte en las protestas tras la vacancia de Pedro Castillo se han saldado, hasta ahora con 27 muertos y 300 heridos. El responsable de la cartera de Defensa durante el Estado de excepción fue designado la víspera como nuevo primer ministro de Boluarte.