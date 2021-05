Detienen desalojo de importante escuela de samba en Brasil

blockquote class="twitter-tweet">

A Acadêmicos da Orgia fica! ��✊����



Além de conseguirmos, junto com a Escola, a revogação da decisão de despejo, na tarde de hoje protocolamos uma Frente Parlamentar em defesa do Carnaval, do Samba e do Pagode de POA!



A luta pela cultura popular segue, contem conosco! ✊���� pic.twitter.com/TP4QaUPgoy

— Matheus Gomes (@matheuspggomes) May 24, 2021