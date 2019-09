Desaparecida la medallista olímpica Blanca Fernández en España

Las autoridades españolas confirmaron la desaparición de la exesquiadora y medallista olímpica, Blanca Fernández Ochoa, quien fue vista por última vez en una localidad cercana a la capital ibérica, Madrid.

Informes preliminares de la policía esbozan que la exesquiadora de 56 años, ha desaparecido en la localidad de Aravaca, situada en la capital española, donde fue vista el pasado 23 de agosto y encontraron su camioneta en la que viajaba.

La hija de la deportista denunció su desaparición y mencionó que la última vez que habló con su madre, ésta le dijo que iba hacer senderismo unos días al norte de España.

Gracias de corazón a todos por vuestra ayuda y cariño. Seguimos esperanzados.

Vamos, #BlancaFernandezOchoa ! Eres una campeona. Te queremos pic.twitter.com/gkY2pMSbZR — Paula Fdez-Ochoa (@PaulaFdezOchoa) September 2, 2019

"Hoy me he desmoralizado un poco, porque me he dado cuenta la dimensión tan grande que tiene (...) Creo que se refugió o se ha accidentado, no lo sé", manifestó su hermana, Dolores Fernández.

Blanca Fernández es la primera mujer española en ganar una medalla olímpica en 1992, cuando se colgó la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno en Albertville.