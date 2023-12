Así quedaron los grupos de la Copa América 2024

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! ��



Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! ��



Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM