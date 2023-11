Presidente Abbas pide a EE.UU. y a la ONU parar conflicto en Gaza

���� ������������ ���� ������������ | Sommet des dirigeants Arabe à Ryadh



Mahmoud Abbas : « Mon cœur est rempli de douleur, de tristesse et de colère à cause du meurtre de milliers d'enfants et de la destruction de familles entières, d'hôpitaux et de mosquées. »#Israel | #Hamas… pic.twitter.com/mCpfUAOLdk