Celac denunciará exclusiones en la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que, de concretarse la exclusión de países de la región a propósito de la venidera llamada Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, su homólogo argentino, Alberto Fernández, denunciará esa política en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la cual es presidente pro tempore.

El mandatario mexicano, asimismo, rechazó que exista un plan para realizar una "contracumbre" paralela en Los Ángeles, aunque reconoció que "hay un acuerdo" entre países miembros de la Celac, pero es la de hacer y acompañar la denuncia argentina sobre las exclusiones y con la política de invitar “solo a los que se considera amigos".

López Obrador ratificó que no acudirá a la llamada Cumbre de las Américas si hay países excluidos de ella porque se trata de una “política retrógrada cuando lo que tenemos que buscar es la hermandad entre todos los pueblos y países, no la separación, no la división, no la confrontación”.

Conferencia de prensa matutina, desde Sinaloa https://t.co/o7GXktVE7o — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 27, 2022

En ese sentido, insistió, el presidente Alberto Fernández llevará al encuentro el mensaje de que “todos somos americanos” y “que no aceptamos que ningún país de América sea excluido, nadie tiene el derecho a excluir. No aceptamos que se vulneren nuestras independencias y las soberanías de nuestros pueblos, porque en el caso de México somos juaristas y él decía que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El mandatario mexicano recordó que “No sabemos todavía si van a invitar o no a todos los pueblos” y matizó que, aunque ha habido declaraciones del coordinador de la Cumbre de las Américas de que ni Venezuela ni Nicaragua están invitados, “hay que esperar el comunicado del Departamento de Estado” y del presidente Joe Biden, de quien dijo “es una gente muy sensata, buena, y estoy consciente de que está sometido pues a fuertes presiones”.

▶️ En conferencia de prensa conjunta ����-����, el canciller @SantiagoCafiero de Argentina destacó que en la @PPT_CELAC sí están todos los países de América Latina y el Caribe representados, para permitir el diálogo permanente y la negociación en distintas circunstancias. pic.twitter.com/iP7rbOcJ1p — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 26, 2022

El canciller argentino Santiago Cafiero hizo este jueves un llamado a Estados Unidos a no excluir de la Cumbre de las Américas a ningún país: "La posición de Argentina es clara. Argentina también ejerciendo la presidencia 'pro tempore' de la Celac viene marcando la necesidad de una cumbre sin exclusiones", dijo Cafiero, tras la reunión que sostuvo en la Ciudad de México con el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

“Insistimos en la necesidad de que todas las voces sean escuchadas y que todos los países participen”, reiteró, en el marco del encuentro bilateral con su par de México.

En las últimas semanas, varios mandatarios de la región han expresado su rechazo a la celebración de una cumbre donde se excluya a países del área y algunos han llegado a anunciar que no tomarán parte en el cónclave si no están invitados todos los pueblos.