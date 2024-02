Finaliza Jornada de la Integración latinoamericana en Brasil

Mujica defendió la unidad de los pueblos de la región y llamó a "ganarse el pueblo: "Si no tenemos pueblo, no lograremos [la integración]. Los gobiernos cambiarán, pero el pueblo presionará".

El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica clausuró la Jornada de la Integración de América Latina y el Caribe , ante activistas y activistas sociales de 26 países diferentes, en Foz do Iguaçu, Brasil.

Mujica defendió la unidad de los pueblos de la región y llamó a "ganarse el pueblo: "Si no tenemos pueblo, no lograremos [la integración]. Los gobiernos cambiarán, pero el pueblo presionará. La historia no la hacen los grandes líderes, la historia la hacen las masas", dijo el uruguayo, quien compartió el acto de clausura con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

El evento, que promovió eventos políticos y mesas redondas durante dos días y reunió a más de 4.000 personas, fue lanzado en octubre por Mujica, acompañado de otras organizaciones como Alba Movimentos y la Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas (CSA).

El expresidente propuso una serie de acciones prácticas que, según él, podrían ser implementadas de manera inmediata por los países latinoamericanos, "un conjunto de cosas que llamamos 'cambios de primera generación'".

También mencionó otros proyectos, como la creación de un documento común para los viajes entre países latinoamericanos , la creación de un banco común de órganos para trasplantes y la cooperación energética transfronteriza .

De acuerdo al expresidente uruguayo: "Esto no elimina la política dentro de las sociedades, no puede reemplazar las cuestiones de poder dentro de los países. En realidad, se trata de un conjunto de medidas para fortalecer a nuestra América, en un mundo que se está globalizando y que no puede resolver los problemas de clases. Esto no reemplaza la lucha política. y, por tanto, no es ni izquierda ni derecha, se trata de ser o no ser", afirmó.

Por otra parte, Mujica criticó otras propuestas de integración, como la creación de una moneda común latinoamericana , pese a rechazar la hegemonía del dólar.

"De vez en cuando decimos: 'necesitamos una moneda común'. Siempre pensamos en el final, en lo más difícil. Necesitamos aprender a negociar con nuestras monedas y no depender del dólar", afirmó.

El expresidente también calificó de "miserable" el comercio entre los países latinoamericanos y afirmó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "no iba bien y no saldrá nada bueno". "Perdimos 22 años", dijo, refiriéndose al tiempo que lleva negociado el acuerdo.