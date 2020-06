Personalidades resaltan legado de vedette cubana Rosita Fornés

Varias personalidades y destacadas figuras de diversas áreas en Cuba destacaron el legado de la vedette cubana Rosita Fornés, fallecida en la madrugada de este miércoles.

LEA TAMBIÉN Casa de las Américas recuerda a Roberto Fernández Retamar

Al respecto el ministro de Cultura de Cuba, Alpido Alonso, expresó sus condolencias esta mañana y calificó a la artista como “gloria de la cultura cubana”.

Asimismo, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), extendió sus condolencias y se sumó a los cientos de mensajes de apoyo a la familia, enviados a la cuenta oficial de la bailarina, actriz y cantante en Facebook.

La organización destacó en su cuenta de Twitter que Fornés “hace rato conquistó la cima de lo intemporal (...) Cuba amanece triste. Hemos perdido a una gran artista, a una gran cubana”.

El Instituto Cubano de la Música, el Consejo Nacional de Artes Escénicas, entre otras entidades de la cultura y el orden social, lamentaron el fallecimiento de la vedette, Premio Nacional de Música 2005 y de Teatro en 2001, y resaltaron el inmenso legado que deja para la nación caribeña y el mundo.

Cuba se entristece con el fallecimiento de la Gran Vedette #RositaFornés, ocurrida en la madrugada de este 10 de junio en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Llegue a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame en nombre de la Agencia ACTUAR. Descanse en paz. pic.twitter.com/P8Lu5lKqgU — Agencia Artística de Artes Escénicas ACTUAR (@AgenciaACTUAR) June 10, 2020

Recibimos la triste noticia de que la Gran Vedette de #Cuba, #RositaFornés ha fallecido. Distinguida personalidad de la cultura, admirada y querida por su pueblo será recordada con inmenso cariño. Ofrecemos nuestras condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/B51nOSiaJf — ISA (@ISA_Universidad) June 10, 2020 Falleció Rosita Fornés, la Vedette de #Cuba. pic.twitter.com/cIy4sYLBa2 — Rei Gómez (@ReiGomezR) June 10, 2020 La Gran Vedette de Cuba, Rosita Fornés, falleció en horas de esta madrugada en la cuidad de Miami.Lamentamos la pérdida de tan distinguida personalidad de la Cultura Cubana. Nuestra Premio Nacional de Teatro 2001. Ofrecemos nuestras condolencias. pic.twitter.com/ugNVzOTaq6 — Consejo Nacional de las Artes Escénicas (@ArtEscenicasCub) June 10, 2020

El carisma y profesionalidad de Rosa Fornés llegó a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina, recibió el premio de Honor al Mérito, de México y las distinciones cubanas por la Cultura, entre otros galardones.

De su filmografía resaltan cintas como Una aventura peligrosa, Romance musical, El deseo, Se acabaron las mujeres, La carne manda, Del can can al mambo, Piel canela, No me olvides Nunca, Se permuta y Hoy como ayer.