Cuba rechaza campaña mediática contra Rusia por tema Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó este sábado la campaña mediática de Estados Unidos (EE.UU.) contra Rusia por el tema de seguridad en Ucrania.

LEA TAMBIÉN: Donantes internacionales aportarán fondos para el sur de Haití

"Rechazamos enérgicamente la histeria propagandística y comunicacional que desata el Gobierno de EE.UU. contra Rusia", indicó el canciller cubano.

Al mismo tiempo, Rodríguez alertó sobre el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) representa en el mundo, "nos oponemos firmemente a la expansión de la OTAN hasta las fronteras de ese hermano país (Rusia)", acotó.

Rechazamos enérgicamente la histeria propagandística y comunicacional que desata el gobierno de Estados Unidos contra Rusia y nos oponemos firmemente a la expansión de la OTAN hasta las fronteras de ese hermano país. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 19, 2022

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, repudió la posición de grandes medios estadounidenses y británicos que aludían una supuesta invasión militar de Moscú en Ucrania.

"Una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc.: anuncien el horario de nuestras 'invasiones' para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones", aseveró Zajárova.

Las autoridades rusas han rechazado constantemente las campañas mediáticas de desinformar sobre el caso Ucrania, aludiendo que Moscú prioriza el diálogo y diplomacia para dirmir los problemas de la región.