Cuba promueve acto de solidaridad para respaldar a Palestina

����Mañana el Día de la Tierra Palestina y numerosas acciones a nivel global en solidaridad con esta causa. Aquí tenemos un nuevo video de Brunhilde de una compañera de Bélgica.1. Subamos a nuestros estados e historias2. Republiquémoslo en nuestras redes digitales personales y etiquetamos a amigas y amigas e influencers3. ‼️ Demos like y comentemos en X, FB e Instagram y Telegr de Juntas por Palestina ‼️��Internacionalemos la lucha, Internacionalemos la esperanza������We Women will March until Palestine is Free from River to Sea!����Las mujeres marcharemos, ¡Hasta que Palestina sea libre desde el río hasta la mar!Si yo muero, tu debes vivir para contar mi. historia. Refaat Alareer#YoMeRapoxPalestina #PalestinaLibre. #YoMeRapoxPalestina#PalestineWillBeFree #PalestinianLivesMatter #palestine #IsraeliCrimes #EndIsraelsGenocide#VivaPalestina