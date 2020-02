Cristina Fernández presenta "Sinceramente" en FIL de Cuba

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este sábado por primera vez fuera del país austral su libro "Sinceramente", en La Habana (capital de Cuba), como parte de la XXIX Feria Internacional del Libro (FIL) de esa ciudad.

LEA TAMBIÉN: CFK acusa a Gobierno de Mauricio Macri de hostigamiento judicial

Además de explicar en qué consiste su libro, Férnadez de Kirchner expresó como parte del Gobierno de Argentina que: "Nuestras promesas al pueblo argentino las vamos a cumplir sin duda alguna".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también se presentó en el evento que comenzó con los asistentes coreando “Pa' lo que sea Cristina, pa' lo que sea” y “Viva Perón”, con gran entusiasmo.

En vivo, presentamos #Sinceramente en la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba. https://t.co/ycJzDBFcan — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 8, 2020

Entre los temas tratados por la expresidenta en el acto se refirió a la deuda externa, al considerar que es “uno de los problemas estructurales más importantes de la Argentina”, ampliando que “tenemos claro que no podemos pagar si no nos dejan crecer y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondos a la economía".

Asimismo, la vicepresidenta indicó sobre ese asunto que "lo primero que tenemos que hacer para pagar la deuda es salir de la recesión" y propuso que se disponga un "nunca más" sobre la deuda externa.

Por otra parte, Fernández de Kirchner habló sobre los procesos judiciales que la tienen como protagonista en Argentina y sostuvo que el "lawfare" (guerra judicial) "tuvo un componente mafioso".

Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro de La Habana, Latinoamérica empieza otra vez a levantarse. @CFKArgentina #LeerEsCrecer @DiazCanelB pic.twitter.com/ky64qcNZNw — Josué Pérez Rodríguez (@JosuePoet) February 8, 2020

La vicepresidenta de Argentina aclaró que "Sinceramente", comienza refiriéndose a Cuba, y que no se trata de una autobiografía, sino sobre sus memorias, antes y después de “convertirse en calabaza”.

Así, el volumen testimonia momentos de su vida, entre los que se cuentan el día de cumpleaños de Kirchner en que la obligaron a declarar ocho veces y la mañana después de dejar de ser mandataria, la primera en que se levantaría “sin dolor de estómago”.