CFK: El Gobierno de Macri accedió a todo lo que pidieron los empresarios

La candidata a vicepresidenta de Argentina por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), afirmó este sábado que la crisis económica que atraviesa el país suramericano no se debe al triunfo de la oposición en las elecciones primarias, sino que es producto de las políticas neoliberales del Gobierno de Mauricio Macri.

LEA TAMBIÉN: Macri culpa otra vez a las PASO de la crisis en Argentina

Durante la presentación de su libro “Sinceramente” en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, la expresidenta catalogó a la administración de Macri como un “Gobierno empresario”, pues es dirigido por un empresario y responde directamente a sus intereses, dijo.

“Habíamos dejado un país con problemas como la inflación que no pudimos dominar, pero fueron años de pagar y pagar. Ahora, en menos de cuatro años estamos de nuevo con el FMI y 57.000 millones de dólares de deuda”, fustigó CFK.

Pero todo tiene que ser virtuoso y tiene que ser articulado, y creo que estamos ante una oportunidad histórica, dadas las circunstancias, de poder hacerlo. Pero tiene que haber voluntad y tiene que haber reconocimiento. pic.twitter.com/8HDPghnnbb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 31, 2019

Respecto a la reacción de Macri luego de su derrota en las primarias, la exmandataria dijo: “Cuando nosotros perdimos (en elecciones precedentes) no se nos ocurrió decir ‘te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, tal otra’. No, eso no se hace, no es de buen ser humano”.

Al referirse a las políticas antipopulares del Gobierno macrista, Fernández puntualizó en la necesidad de que dichas medidas neoliberales “no vuelvan nunca más. Tengamos un proyecto de país que sea perdurable y viable”, expresó.

“Si soy candidata a vicepresidenta no lo soy porque quiera serlo, sino que lo hago como una forma de ayudar a conformar una nueva mayoría en la Argentina”, concluyó CFK.

La actual senadora acompaña en la fórmula presidencial a Alberto Fernández, quien en las elecciones generales del próximo mes de octubre buscará ratificar la amplia victoria conseguida en los comicios primarios.